Selda Bağcan'a büyük şok!

Sanatçı Selda Bağcan'ın İstanbul Unkapanı'ndaki “Majör Müzik” isimli firması soyuldu.
Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Selda Bağcan'ın ofisindeki kasasının açılarak 8 bin Euro'su çalındı. Ünlü sanatçı, Fatih Polis Merkezi'ne başvurarak ofisteki bilgisayarının bozulduğunu ve tamirci çağırdığını söyledi. Bağcan, tamirci gencin ofisten ayrılmasının ardından kasanın açılmış olduğunu gördüğünü söyledi. Soruşturma başlatıldı.
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