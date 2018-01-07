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07.01.2018 18:35

Selda Bağcan'a büyük şok!

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Selda Bağcan'a büyük şok!
Sanatçı Selda Bağcan'ın İstanbul Unkapanı'ndaki “Majör Müzik” isimli firması soyuldu.

Sanatçı Selda Bağcan'ın İstanbul Unkapanı'ndaki “Majör Müzik” isimli firması soyuldu.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Selda Bağcan'ın ofisindeki kasasının açılarak 8 bin Euro'su çalındı. Ünlü sanatçı, Fatih Polis Merkezi'ne başvurarak ofisteki bilgisayarının bozulduğunu ve tamirci çağırdığını söyledi. Bağcan, tamirci gencin ofisten ayrılmasının ardından kasanın açılmış olduğunu gördüğünü söyledi. Soruşturma başlatıldı.

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