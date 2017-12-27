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27.12.2017 11:30

Selçuk Yöntem hakkında karar verildi!

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Selçuk Yöntem hakkında karar verildi!
FOX TV patronunun değişmesinin ardından Selçuk Yöntem'in Milyonluk Resim programı için kaldıralacak denmişti. Ancak programın kalmasına karar verildi.

FOX TV'nin el değiştirmesiyle Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışmanın da final yapacağı iddia edilmişti. Ancak Yöntem'in programının devam edeceği öğrenildi.

DEVAM KARARI VERİLDİ
Walt Disney'in, 21st Century Fox'u 52,4 milyar dolara satın almasının ardından, FOX Türkiye'de de hareketlilik yaşanmaya başladı. Stil Avcıları ve Kaybolan Çiçekler'in final yapacağının ortaya çıkmasının ardından, Selçuk Yöntem'in sunduğu Milyonluk Resim için de final yapacağı iddia edilmişti. Posta yazarı Mesut Yar, Milyonluk Resim yarışmasının devam edeceğini duyurdu.

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