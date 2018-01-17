Selahattin Demirtaş Sincan Cezaevi'ne getirildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Sincan Cezaevi'ndeki iki ayrı duruşmasına katılmak için Ankara'ya getirildi. Duruşmayı izlemek için 92 kişiye izin verdi.

Nergis Demirkaya / Gazete Duvar - Tutuklu Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan 2 ayrı dava için Edirne Cezaevi’nden Ankara’ya getirildi. Karayoluyla dün akşam saat 19.00 civarında Ankara’ya getirilen Demirtaş, gece Sincan Cezaevi’nde kaldı.

Ankara Valiliği’nin yasak kararı nedeniyle duruşmanın yapıldığı Sincan Cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevinin hemen yanındaki duruşma salonu küçük olduğu gerekçesiyle yetkililer sadece 92 kişinin alınacağı duyurdu.

İzleyiciler ve gazeteciler salona kimlik kontrolü yapılarak alındı. Basın kartı olmayanların girişine izin verilmedi. Duruşmaya avukatların yanı sıra HDP milletvekilleri ve çok sayıda parti yöneticisi de katıldı.

Demirtaş’ın ilk duruşması 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’ya dönük hakaret suçlaması nedeniyle yapılacak. Bu duruşmanın hemen ardından 10 Ekim Barış Mitingine yapılan bombalı saldırıdan sonra Demirtaş’ın bir konuşmasıyla ilgili açılan dava görülecek.