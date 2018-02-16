Şeker fabrikaları elden gidiyor mu?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 15 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamında satılacağı yönündeki iddiaları Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Hükümetin böyle bir kararı olup olmadığını sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Genel Kurul’da söz aldı. Ömer Fethi Gürer,”Şeker Kurumu kapatıldığında eyvah demiştik, bu eyvahımızın gerçekleşmek üzere olduğunu görüyoruz. Bu kere 15 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamında satılacağı söyleniyor. Başbakanın, şeker fabrikası bulunan illerin Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleriyle toplantı yaptığı belirtiliyor. Son on beş yılda yapılan özelleştirmelerde gördüğümüz gibi satılan kurumlar kapatılıyor ve böylece piyasa nişasta bazlı şeker üreticilerinin kontrol ve denetimine geçecek görülüyor” dedi.

ŞEKER FABRİKALARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Şeker fabrikasında çalışan işçilerimiz var. Hükûmetin böyle bir kararı var mı, bu uygulamaya geçilecek mi?” diye sordu.

ŞEKER PİYASASI KİMLERE TESLİM EDİLECEK?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Genel Kurul’da hükümet adına soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a yönelerek, “ Türkiye'de, nişasta bazlı şekerin zararlarıyla ilgili, sizin de Bakanlık yaptığınız dönemde bunun sakıncalarını içeren raporlar da hazırlandı. Şeker pancarı şekerinden vazgeçip nişasta bazlı şekere piyasayı mı teslim ediyoruz?” dedi.

RECEP AKDAĞ: “ÖZELLEŞTİRMEYLE HAYIRLI İŞLER YAPTIK!..”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise özelleştirme yoluyla Türkiye’de çok hayırlı işler yapıldığını iddia etti. Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinin öteden beri gündemde olduğunu ve konuşulduğunu anlatan Başbakan Yardımcısı Akdağ, “şu anda kesin karar verilmiş, uygulamaya konulmuş bir durum yok ama herkes emin olmalıdır; herhangi bir özelleştirme yapılacağı zaman o özelleştirilen kurumda çalışanlar ya da o özelleştirilen kurumla ilişkisi olanlar, örneğin çiftçiler mutlaka korunur. Hükümetin bu husustaki hassasiyetini bundan sonraki özelleştirmede de devam edeceğiz” dedi.

GÜRER, ŞEKER FABRİKALARI İÇİN SORU ÖNERGESİ VERDİ

Bu arada CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirileceği iddia edilen şeker fabrikalarının durumunu, soru önergesiyle de TBMM gündemine getirdi.

Önergesinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yanıtlanmasını isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bilindiği üzere şeker fabrikalarının satış ihaleleri 2009 ve 2012 yıllarında iptal edilmişti. 2009 yılında yapılan ihaleler, üretim şartı korunmadığı için Danıştay tarafından iptal edilmişti. Türkiye'nin şeker pancarı üretimi için büyük önem taşıyan şeker fabrikalarının, yeniden satışa çıkarılması haberlerini son günlerde basında tekrar görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ŞEKER İHTİYACINI MISIRDAN MI KARŞILAYACAK?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

Basında yer alan, şeker fabrikalarının satışa çıkarılmasını içeren haberler doğru mudur? Doğru ise kamunun elindeki 25 şeker fabrikası içerisinden hangi fabrikaların satışa çıkarılması düşünülmektedir? Avrupa, son 15 yılda şeker fabrikaları başta olmak üzere şeker sektörünü yeniden yapılandırarak, pancardan şeker üretiminde rekabetçi bir konuma gelmişken, Türkiye’de pancardan şeker üretiminin her geçen gün geriye gitmesinin sebebi nedir? Bu konuda Bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?

Özellikle Et Süt Kurumu'nun ve süt sektöründe yapılan özelleştirmelerin, bugün ülkeyi hayvancılıkta ve et üretiminde ithalatçı bir konuma getirdiğini göz önüne alırsak, şeker fabrikalarının yeniden satışa çıkarılmasıyla şekerde bu olumsuzluğun yaşanmaması için ne gibi çalışmalarınız bulunmaktadır? Bu durumda, Türkiye, şeker ihtiyacını tamamen mısırdan yapılan nişasta bazlı şekerlerden mi karşılayacak?”