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10.01.2018 08:15

Şehitlik tasarımları yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

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Şehitlik tasarımları yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Havantepe Şehitliği, Arslantepe Şehitliği, Küçükanafarta Şehitliği, Kanlıköprü Deresi Şehitliği, İbrikçe-1 Şehitliği, İbrikçe-2 Şehitliği, Abanosderesi Şehitliği, İsmailoğlu Deresi Şehitliği, Naimsırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Albayraksırtı Şehitliği, Kılıçdere-2 Şehitliği, Kılıçdere-1 Şehitliği, Kiremitdere Şehitliği ve Eroğlusırtı Şehitlikleri için 25 Temmuz 2017 tarihinde başlatılan Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması sonuçlandı. 11-12 Eylül 2017 tarihinde yapılan elemede 37 ekip arasından 10 ekip başarılı oldu. 18-19 Aralık 2017 tarihleri arasında Alan Başkanlığı binasında jürinin çalışmaları sonucunda ödül ve mansiyon kazanan eserler belirlendi.

Dereceye girenler için bir otelde düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi süreci slayt gösterisi eşliğinde davetlilere izletildi.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma muazzam şehitlikleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkarttıklarını belirten Bakan Kurtulmuş, “Bu yarışma bu bakımdan şehitliklerin gün yüzüne çıkmasını hızlandıracak bir çalışma olacaktır. Bu yarışmaya katılmak bile Çanakkale ruhunu desteklemek bakımından önemlidir” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Numan Kurtulmuş ve protokol üyeleri dereceye giren 10 eser sahibine ödüllerini takdim etti. Ödül töreni sonrasında Bakan Kurtulmuş, dereceye giren eserlerin sergilendiği alanı gezdi.

Bakan Kurtulmuş, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kongre Merkezinde Bir Diriliş Destanı ‘Çanakkale’ Türk Halk Müziği konserine katıldı. Konser öncesinde konuşan Bakan Kurtulmuş, "Bu akşam burada Çanakkale Destanı’nı, türkülerle müziğin o evrensel tınılarıyla yeniden hatırlayacağız. Yeniden bir olduğumuzu göreceğiz. Türkülerin o güzel sesleri, ezgileri eşliğinde beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi hatırlayacağız” diye konuştu.

Bir Diriliş Destanı ‘Çanakkale’ Türk Halk Müziği konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Korosunun seslendirdiği türküler ile sona erdi.

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