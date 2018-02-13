ŞEHİTLER VE SİYASİ ŞOV

Kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin’de kahrolası terör örgütlerine ve yandaşı Amerika’ya karşı şehitler veriyor. Yüreğimiz yanıyor, kanıyor, ağlıyor… Ancak siyasilerimiz şov peşinde, şehitlerimiz üzerinden siyasi rant peşinde, oylarını arttırmak için yarış içinde.

Mehmetçik Afrin’de şehit oluyor Suriyeliler ise Türkiye’de tatildeler.

Hippilerin, “Savaşma Seviş” sloganı aklıma geldi.

1970'li yıllarda genç insanlar arasında hızla büyüyen sistem karşıtlığı ve özgür yaşama arzusu “Savaşma Seviş” sloganı ile tüm dünyaya yayıldı.

Ülkelerindeki Esad zulmünden kaçan 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’de bir o kadarı da Ürdün’de hayatlarını yaşıyor.

Türk ordusunun kahraman Mehmetçikleri de Afrin’de PKK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı sınır güvenliğimiz ile Suriyelilerin ülkelerine huzur içinde dönmelerini sağlamak için şehit ve gazi oluyor.

Türk halkı kahramanlarımızın ayaklarına taş değmemesi için dua ediyor ama siyasiler de maalesef siyasi rant yani oy peşinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi, 'Afrin'e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.' Senden mi alacağız izni. Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz” diyor.

Türkiye Afrin’e harekat yapmak için Rusya’dan Suriye hava sahasına girme izni alıyor. İran ile mutabakat sağlıyor ama ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanının uyarısına tepki gösteriyor.

CHP liderini Erdoğan’ın dışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eleştiriyor ağır şekilde.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin harekatına yönelik eleştirileri en doğru yapan lider olarak dikkat çekiyor.

Akşener “Davul zurnayla harekât yapılmaz. Bu ablanız, 50 kilometreye yaklaşan en uzun kara harekâtının altında imzası olan bir kişidir. Siz o zamanlar davulla zurnayla Mehmetçikleri afişe ederek ve o günün bir içişleri bakanı olarak övündüğümüzü duydunuz mu? Çünkü askeri müdahaleler ciddidir. Futbol maçına benzemez. AKP Genel Başkanı muhtarlara konuşuyor, ‘Daha yeni ısınmaya başladık, işin başındayız’ diyor. Utanın utanın. Futbol maçı oynamıyoruz. Mehmetçiğin sizin düşürdüğünüz çukurdan ülkeyi çıkarmak için canıyla kanıyla mücadele ettiğinin farkında değilsiniz. ‘20-25 şehidimiz var’ dedi. Kardeşim ayıp ayıp, bahsettiğin 5 kişi can. Kiminin kınalı kuzusu, kiminin babası... Şehidi sen rakam olarak görüyorsan, yazıklar olsun sana” diyor.

Cumhurbaşkanının Şehit ailelerini telefonla aradığında sesini de dışarı vererek kameralara çekildiğini ve televizyonların kanallarında yayınlatıldığını görüyorum.

Yazıktır, günahtır, ayıptır şehitleri ve ailelerini siyasi şov unsurları yapmak vicdanlarımızı kanatıyor.

Şehitlerimiz ve kahraman Türk ordusunun teröristler karşı verdiği büyük mücadeleyi küçültmeyin.