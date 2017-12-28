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28.12.2017 12:05

Şehitler anısına gösteri maçı

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Şehitler anısına gösteri maçı
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şehit Anaları Tenis Kortu'nda düzenlenen Şehit Aileleri Derneği Tenis Turnuvası'nda, şehitler anısına duble gösteri maçı yaparak dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Adana’yı spor kenti yapmak ve uyuşturucudan uzak tutmak için farkındalık yaratan projelere imza atan Çetin, turnuvada ailelere mesaj verdi. Çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın yolunun bilime, sanata ve spora yönlendirmek olduğunu vurgulayan Çetin, “Çocuklarımızı yalnızca polisiye tedbirlerle kötü alışkanlıklardan koruyabilmemiz mümkün değil. Çukurova Belediyesi olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Amatör Spor Kulüplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tenisseverlerin ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyoruz. Gençlerimize yeni spor tesisleri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında da tabi ki bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı bilime, kültüre, spora ve sanata yönlendirmemiz gerekiyor” dedi.

ÇETİN DUBLE GÖSTERİ MAÇI YAPTI

Daha önce milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve sanatçı Hülya Avşar ile korta çıkarak maçı yapan ve Adana’yı spor kenti yapan projelere imza atan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şehit Anaları Tenis Kortu'nda düzenlenen Şehit Aileleri Derneği Tenis Turnuvası'nda tenisçilerle mücadele etti. Turnuvaya Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin,  Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt ve çok sayıda sporsever katıldı. Turnuvada duble gösteri maçı yapan Çetin’in karşılaşması heyecanlı anlara sahne oldu. Yaklaşık bir saat süren gösteri maçından sonra Çetin, dereceye giren sporculara ödüllerini vererek tebrik etti.

“FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Adana’yı spor kenti yapmak ve uyuşturucudan uzak tutmak için farkındalık yaratan projelere imza atan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bugün yine anlamlı bir turnuvada bir araya geldik. Tenisçiler böyle günlerin anlamının bilincindeler. Bizim için önemli olan günlerde, bayramlarda dönem dönem ben de yanınızda olmaya çalışıyorum. Her ne kadar eskiden olduğu gibi turnuvalara katılmaya zaman bulamasam da sizlerle olup bu tür gösteri maçlarında gençleri ve çocuklara spora yönlendirmeye çalışıyor, bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi. Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratacak projelere devam edeceklerini aktaran Çetin, “Bugün bilboardlarda “Uyuşturucuya Hayır” sloganımız yer alıyor Bunun bir anlamı var. Katıldığım programlarda sıklıkla dile getiriyorum ve burada da hatırlatmakta fayda görüyorum. Emniyet yetkililerinden aldığımız bilgilere göre uyuşturucu kullanma yaşı maalesef 9 yaşına kadar düşmüş. Bu çocuklarımızı polisiye tedbirlerle kötü alışkanlıklardan koruyabilmemiz mümkün değil. Bunun adli ve kolluk kuvvetlerinin tedbirleriyle olacak bir iş olmadığını görüyoruz. Çocuklarımızı bilime, kültüre, spora ve sanata yönlendirmemiz gerekiyor. Biz de bu anlamda Çukurova Belediyesi olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Amatör Spor Kulüplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tenis severlerin ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyoruz. Gençlerimize yeni spor tesisleri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında da tabi ki bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ben bu turnuvaya katılan, ödül alan alamayan bütün tenisçilerimizi başarıları ve azminden dolayı yürekten kutluyorum. Bu tür turnuvaların aralıksız devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

 

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