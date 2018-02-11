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11.02.2018 17:00

Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

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Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi İstanbul'a getirildi
Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın cenazesi, uçakla İstanbul’a getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında yakınları karşıladı.

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TSK’nin Afrin’e düzenlediği harekatta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın (25) cenazesi İstanbul’a getirildi. Türk Hava Kurumu’na ait bir uçakla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na getirilen şehidin cenazesini babası Ramazan Karaca, annesi Fadime Karaca, yakınları ve askerler karşıladı. Askerlerin omzunda uçaktan tabutu indirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca, cenaze aracı ile gasilhaneye götürüldü. Şehit için bugün Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

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Piyade uzman çavuş olarak 3 yıldır görev yapan şehit Koray Karaca’nın, Afrin’e giden ilk grup arasında olduğu ve bu göreve giderken ailesine de “Hatay’da göreve gidiyorum” dediği öğrenildi.

 

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