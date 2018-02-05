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05.02.2018 16:10

Şehit Uzman Çavuş Karaca'yı son görev

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Şehit Uzman Çavuş Karaca'yı son görev
TSK'nın Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Fırat Karaca, 3 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nejdet ARMAĞAN / MUŞ, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Fırat Karaca, 3 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muş Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülen Şehit Uzman Çavuş Fırat Karaca'nın cenazesini yakınları, Kürtçe ağıtları karşıladı. Burada alınan helallik sırasında, şehit Karaca'nın bazı yakınları, fenalık geçirdi. Akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca ise sedye üzerine oğulunun tabutunun yanına getirildi.

Helallik alınmasının ardından şehit Uzman Çavuş Fırat Karaca'nın cenazesi, Salih-Muhlise Çağlayan Camii'ne götürüldü. Buradaki törene Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AKP Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan, kamu kurum amirleri, şehidin yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, törende yaptığı konuşmada, şehitlik mertebesinin önemine değindi. Müftü Bozkurt, "Şehitler için ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz. Allah yolunda öldürülmek, bütün günahlara kefarettir. Yüce Rabbimizin bu müjdesinden dolayı Peygamber Efendimizin güzel buyruklarından bu yana asırlar boyu Müslüman kardeşlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, gözlerini kırpmadan dini için, vatanı için, namusu için canlarını seve seve vermişlerdir ve bu kıyamete kadar da devam edecektir" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Fırat Karaca'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, açılan dev Türk bayrağı ve tekbirler eşliğinde Şehir Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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