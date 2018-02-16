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16.02.2018 20:15

Şehit pilotların kimlikleri belli oldu! Yürek yakın 15 Temmuz detayı

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Şehit pilotların kimlikleri belli oldu! Yürek yakın 15 Temmuz detayı
İzmir'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu.

DHA - İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu. Şehit olan pilotların Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Gökdoğan oldukları belirlendi.

15 TEMMUZ'DAN SONRA TSK'YA GERİ DÖNMÜŞ

Yüzbaşı Bal'ın TSK'da 15 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra emekli olduğu, özel bir havayolu şirketinde çalışmaya başladığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK'nın pilot sayısının azalması nedeniyle mecburi hizmet süresini 18 yıla çıkaran kararının ardından özel havayolu şirketinden ayrılarak TSK'ya döndüğü öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Bal'ın Bursa'daki ailesine acı haber verildi.

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Üsteğmen Gökdoğan'ın da TSK'da öğretmen pilot olarak görev yaptığı açıklandı. Üsteğmen Gökdoğan'ın ailesinin ise Ankara'da Altındağ'da yaşadığı öğrenildi.

Uçağın enkazını inceleyen kaza kırım ekibi, uçağın inişi sırasında arıza yaptığını, pilotların uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak tarlaya indirmeye çalıştığını yönünde bilgilere ulaştı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında şehitlerin naaşları, olay yerinden alınarak askeri birliklerine götürüldü. Cenazeler, İzmir'de yapılacak askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

'BOMBA PATLADI ZANNETTİK'

Öte yandan, çevredeki bir gıda fabrikasından malzeme taşımak için gelen Mehmet Küçükali, "En başta bomba patladı zannettik. Daha sonra çıkıp baktık dumanlar yükseliyor. Çok korktuk, hepimizin başı sağ olsun" dedi. Uçağın düştüğü bölgeye yakın oturan Semih Sevim ise, "Evim burada yakında. Kuş beslediğim için çatıda kuşlara bakıyordum, onlarla ilgileniyordum. Bir anda bir ses koptu, bakınca dumanların yükseldiğini gördükö diyerek yaşadıklarını dile getirdi.

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