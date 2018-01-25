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25.01.2018 18:10

Şehit Eren Bülbül'ün ailesine ev inşaatı sürüyor

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Şehit Eren Bülbül'ün ailesine ev inşaatı sürüyor
15 yaşındaki şehit Eren Bülbül'ün ailesine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan evin inşaatı sürüyor.

DHA - TRABZON'un Maçka ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan evin inşaatı sürüyor. Yaza kadar tamamlanması beklenen inşaat çalışmalarını inceleyen ve şehit Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü de ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Senin emirlerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur anne” dedi.

Maçka ilçesindeki terör saldırında hain kurşunların hedefi olarak şehit olan ve ölmeden 2 ay önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(’ paylaşımıyla Türkiye’yi hüzne boğan Maçka İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Bülbül’ün ailesine yapılan konut inşaatı sürüyor. Yolgören Mahallesi'nde şehit Eren Bülbül'ün kabri yakındaki alanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ev inşaatının önümüzdeki yılın yaz aylarına kadar tamamlanması planlanırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yapımı sürdürülen konutun çalışmalarını yerinde inceledi. Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü de ziyaret eden Gümrükçüoğlu, kış şartlarına rağmen inşa çalışmalarına devam ettiklerini ve baharla birlikte evi aileye teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

'SEN ŞEHİT ANNESİSİN'

Ziyarette konuşan Gümrükçüoğlu, “Senin emirlerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur anne" dedi. Gümrükçüoğlu, şöyle dedi:

"Senin milletimizin gönlündeki yerin kendi annelerimizden bile çoktur. Sen şehit annesisin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ülkemiz Eren Bülbül’ümüzü hakikaten kalbinde yaşatıyor. Seni ziyaret etmek, ne emredersen yerine getirmek yılmayacağımız bir husustur, bizim boynumuzun borcudur. Bu evi inşallah bahar ile birlikte tam olarak hazır hale getireceğiz. Şuanda da askerlerimiz, Eren’imizin birkaç yaş büyüğü olan ağabeyleri vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız için sınırlarımızın dışında, Afrin’de canlarını ortaya koyuyorlar. Hepimizin duaları onlarla."

Başkan Gümrükçüoğlu beraberindeki Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan daha sonra şehit Bülbül ve merhum babasının kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

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