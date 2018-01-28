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28.01.2018 20:10

Şehit Başsavcı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı

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Şehit Başsavcı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı
Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 2012’de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un (34) adı, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan savaş uçağına yerleştirilen bombanın üzerine yazıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 19 Eylül 2012 tarihinde oturduğu lojmanın girişinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Başsavcısı Murat Uzun'un adı, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan bir savaş uçağına yerleştirilen bombanın üzerine yazıldı. ‘Şehit Savcı Murat Uzun Zeytin Dalı selam olsun’ yazılı bombanın fotoğrafını Samsunlu olan Uzun’un kentte yaşayan hemşire eşi Cihan Uzun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı. Cihan Uzun fotoğrafı ‘Selam ve dua ile’ notu ile paylaştı.

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