Şehit ateşi Hatay ve Osmaniye'ye düştü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Selim Vurdal ve Bekir Evren'in evlerine ateş düştü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın (25), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki babaevinde yas var.

Harekatta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın Hatay'ın İskenderun ilçesindeki babaevine acı haber verildi.

Şehidin Karayılan Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, acı haberi anne Nuran Vurdal'a verdi.

Selim Vurdal'ın şehit olduğu haberini alan yakınları aileyi ziyaret ederek taziyede bulundu, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve İskenderun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, şehidin evine giderek ailenin acısını paylaştı.

Bekar olan şehidin babası Ahmet Vurdal'ı geçen yıl kaybettiği öğrenildi.

ACI HABER OSMANİYE'YE ULAŞTI...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in (24) Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi. Harekatta şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı

Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

BİR YILLIK EVLİYDİ

Haberi alan aile yakınları ve akrabaları eve gelerek aileye taziyede bulunurken, babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.