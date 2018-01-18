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18.01.2018 17:40

Şehit Astsubay, Eskişehir'de gözyaşlarıyla uğurlandı

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Şehit Astsubay, Eskişehir'de gözyaşlarıyla uğurlandı
Isparta Yalvaç'ta düşen askeri nakliye uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı, Eskişehir'de toprağa verildi.

Kemal ATLAN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- Şehidin eşi ve 8 yaşındaki kızı törende gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Astsubay Arlı'nın cenazesi, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki törenin ardından Reşadiye Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AKP Eskişehir Milletvekili eski bakan Nabi Avcı, şehidin annesi Hava Narlı, Türkçe öğretmeni olan eşi Berna Arlı, kızı Duru Arlı, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin eşi Berna Arlı, kızı Duru'ya sarılıp gözyaşı döktü. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Duru Arlı, babasının tabutunu öpüp gözyaşı döktü. Bir süre top arabasıyla götürülen şehidin tabutu daha sonra cenaze aracına konuldu. Berna Arlı ile kızı Duru Arlı cenaze aracındaki şehidin tabutuna elleriyle dokundu.

Şehit astsubay daha sonra götürüldüğü Eskişehir Hava Şehitliği Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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