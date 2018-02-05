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05.02.2018 13:05

Şehirlerarası otobüs cep terminalleri Meclis gündeminde

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Şehirlerarası otobüs cep terminalleri Meclis gündeminde
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şehirlerarası otobüslerin yolcu indirip-bindirmeleri için kullanılması planlanan cep terminalleri hala yapılmamış olmasını ve yolcuların mağduriyetine ilişkin Meclis'e bir soru önergesi sundu.

Gök'ün sunduğu soru önergesi şöyle;

2014 yılında karar bağlanmış olmasına rağmen şehirlerarası otobüslerin yolcu indirip-bindirmeleri için kullanılması planlanan cep terminalleri henüz yapılmamıştır. Ankara’daki kimi yerleşimlere AŞTİ’den ulaşmak 1-2 saat sürebilmekte, 1 saat önce semtinden geçmiş olan bir yolcu tekrardan 1 saat yol giderek evine ulaşmak zorunda kalmaktadır. Cep terminali uygulamasının hayata geçirilmiş olmaması fazladan trafik yoğunluğuna sebep olmakta, zaman ve yakıt kaybına sebebiyet vermektedir. Ankaralılar söz konusu uygulamanın veya mağduriyetlerini giderecek başka bir projenin hayata geçirilmesini beklemektedirler. 

Bu bilgiler ışığında:

1.    Cep terminalleri neden halen yapılmamış veya yerine başka bir proje tasarlanmamıştır?

2.    2016, 2017 ve 2018 yıllarında AŞTİ’den yerleşimlere yolcu taşıyan servis otobüslerinin yakıt ve bakım maliyetlerini açıklar mısınız?

3.    AŞTİ’de kaç adet semt servisi hizmet vermektedir?

4.    Ankaralıların şehirlerarası ulaşımını kolaylaştırmak için yürütülen çalışmalar nelerdir?
 

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