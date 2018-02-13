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13.02.2018 05:55

'Şehidin maaşına haciz' skandalında yeni gelişme!

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'Şehidin maaşına haciz' skandalında yeni gelişme!
Mehmetçik Vakfı tarafından, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün, vakfın internet sitesi üzerinden Özalkan adına yaptığı bağışın kabul edilmediği belirtildi.

Mehmetçik Vakfının internet sitesindeki açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, "Utandıran davada avukat da harekete geçti. Mehmetçik Vakfına bağış yaptı" şeklinde haberler yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan adına, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartından 12 Şubat'ta saat 13.48'de, şehidimiz adına vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin liranın, Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17.08'de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir.

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