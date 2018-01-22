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23.01.2018 04:35

Şehidin evinden ikici acı haber

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Şehidin evinden ikici acı haber
Şehit Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün koruma polisi babası Özer Öz'ün halası da acıya dayanamayıp, şehit evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bitlis'in Hizan İlçesi'nde çığ düşmesi sonucu şehit olan ve bugün ikindi namazının ardından memleketi Denizli'nin Çivril İlçesi Ömerli Mahallesi'nde toprağa verilen şehit Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün koruma polisi babası Özer Öz'ün halası da acıya dayanamayıp, şehit evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
Çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz, için Denizli'nin Çivril İlçesi Yeni camide bugün ikindi namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şehit Hilmi Öz'ün cenazesi Ömerli Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin naaşının toprağa verilmesinin ardından aile yakınları şehit evine gidip taziyeleri kabul etmeye başladı.

Şehit Hilmi Öz'ün koruma polisi babası Özer Öz'ün halası 85 yaşındaki Kamile Tekin, yeğeninin şehit acısına dayanamayıp, kalp krizi geçirdi. Şehit evinde bekleyen ambulanstaki acil sağlık ekipleri Tekin'e müdahale edip, Çivril Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Tekin, yapılan müdahaleye rağmen, hayatını kaybetti. Tekin'in kap krizi sonucu aniden ölmesi şehit evinde ikinci bir acı yaşanmasına neden oldu.

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