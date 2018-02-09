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10.02.2018 04:05

Şehidin babası gönüllü askerlik için başvuru yapmış

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Şehidin babası gönüllü askerlik için başvuru yapmış
Hakkari Çukurca'da PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay'ın babası Erol Ağçay'ın Türk Silahlı Kuvvvetleri (TSK) tarafından Afrin Harekatı'na katılmak için bir süre önce gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve yakınları şehidin evine geldi. Yeğeninin şehit olduğunu öğrenerek eve gelen halası ise “Yavrum yavrum” diye feryat ederken baygınlık geçirdi. 112 Acil ekipleri şehidin halasına müdahalede bulundu. Vatandaşlar şehidin evinin karşısındaki Şehit Ali Atik Parkı ve evinin çevresinde toplandı.

Şehit İlker Ağçay, yarın Gebze’de düzenlenecek cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği’nde toprağa verilecek.

 

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