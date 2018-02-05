Şehidin annesi cenazeyi karşılarken fenalık geçirdi

Şehit Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın (28) cenazesi, askeri uçakla memleketi Muş'a getirildi

Nejdet ARMAĞAN / MUŞ, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın (28) cenazesi, askeri uçakla memleketi Muş'a getirildi. Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada, akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca fenalık geçirdi.

Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan uzman onbaşı Fırat Karaca'nın naaşı, bugün sabah saatlerinde askeri uçakla, Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan şehit Karaca'nın cenazesini Vali Aziz Yıldırım, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazenin uçaktan indirilmesi sırasında akciğer kanseri tedavisi gören anne Ziyamet Karaca ve şehidin kız kardeşi fenalık geçirdi. Acılı anne ve kız kardeşine sağlık ekipleri müdahale etti.

Cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. Şehit Fırat Karaca'nın cenazesi, öğlen vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.