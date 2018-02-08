Şehidin adı mahallesinde yaşayacak

Çukurova Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında Hakkari’de şehit olan Adanalı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık’ın adı Huzurevleri Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Huzurevleri Kapalı Semt Pazarına verildi.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in teklifiyle gündeme gelen ve alınan meclis kararıyla şehidin ismi kendi mahallesindeki kapalı semt pazarında yaşayacak. Başkan Çetin, “Şehidimizin ailesi adının bir yere verilmesi konusunda ricada bulundular. Ben de söz verdim. Ve bugün de hiç gecikmeden sizlerin de desteğiyle bu kararı aldık. Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı şehidimizin evinin hemen karşısında. Şehidimizin adı artık kendi mahallesinde yaşayacak. Acıları çok taze ama bir nebze de olsa onlara moral olmuştur. Bu konuda, duyarlı yaklaşan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

ÇUKUROVA’DA ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞATILIYOR

Çukurova Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısında Huzurevleri Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Huzurevleri Kapalı Semt Pazarına geçtiğimiz hafta Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık’ın adı verildi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in bir önceki gün gittiği taziye ziyareti sonrası gündeme alınan Adanalı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık’ın adının Huzurevleri Mahallesi’nde Kapalı Semt Pazarına verilmesi meclis toplantısında görüşüldü. Madde, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, Huzurevleri Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve yakında açılışı yapılacak semt pazarına ‘Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık’ adı verildi.

“ŞEHİDİMİZİN ADI ARTIK KENDİ MAHALLESİNDE YAŞAYACAK”

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şehidin Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan evine taziyeye gittiğini belirterek, “Şehidimizin annesiyle, babasıyla ve kardeşleriyle kucaklaştık, acılarını paylaştık. Mümkün olduğu kadar Çukurova’da şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Şehidimizin babası, erkek kardeşleri ve arkadaşları şehidimizin adının bir yere verilmesi konusunda ricada bulundular. Ben de söz verdim. Ve bugün de hiç gecikmeden sizlerin de desteğiyle bu kararı aldık. Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı şehidimizin evinin hemen karşısında. Şehidimizin adı kendi mahallesinde yaşayacak. Acıları çok taze ama bir nebze de olsa onlara moral olmuştur. Bu konuda, duyarlı yaklaşan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. Şehit haberlerinin gelmediği bir Türkiye özlemi içinde olduklarını aktaran Çetin, “Son zamanlarda hepimizin yüreğini kanatan gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Adana, Osmaniye ve Mersinde şehit vermede maalesef bir rekor yaşanıyor. Artık şehit cenazeleri gelsin ve anaların yüreği yansın istemiyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma, barış ve kardeşlik duygularının bir olduğu Türkiye beklentisi içerisindeyiz. Umarım en yakın zamanda bir daha şehit haberi almayacağımız bir Türkiye’ye kavuşuruz” diye konuştu.