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30.01.2018 00:55

'Şehidimiz var maçı erteleyelim' talebi reddedilince siyah forma giydiler

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'Şehidimiz var maçı erteleyelim' talebi reddedilince siyah forma giydiler
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’ın kardeşi Emre Muratdağı’nın formasını giydiği Kayseri Amatör küme ekiplerinden Sağlıkspor yönetimini, maçın iptali için yaptığı başvuruya kabul edilmeyince sahaya siyah forma ile çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 4’üncü gününde şehit olan Mehmet Muratdağı’nın kardeşi Emre Muratdağı’nın formasını giydiği Sağlıkspor, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na “Futbolcumuzun ağabeyi şehit oldu, şehidimiz var maçı erteleyelim” talebinde bulundu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASFK) bu talebe olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Bunun üzerine Sağlıkspor, 28 Ocak Pazar günü Vali Muammer Güler Stadı’ndaki Meysupor maçına siyah forma ile çıkarak, yaşanan duruma tepki gösterdi. Zorlu geçen doksan dakika sonunda Meysuspor’un sahadan 7-3 galip ayrıldı.

Sağlıkspor Kulüp Başkanı Sinan Çevirme, maçın tehir edilmesi yönündeki taleplerine olumsuz yanıt verilmesine tepki göstermek için maça siyah forma ile çıktıklarını söyledi. Çevirme, “Bizim futbolcularımız arasında yer alan Emre Muratdağı’nın (18) abisi şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşmüştür. Bu futbolcumuzun arkadaşları da maça gelmedi. Bu nedenden dolayı da biz maçın iptal edilmesi yönünde bir talepte bulunduk, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza. Yalnız çok ciddiye alınmadık. Bu da bizi oldukça üzüyor. Bu nedenden dolayı da Meysuspor maçına siyah forma giyerek, protesto amaçlı sahaya çıktık. Bu kem sahada maçın oynanmasına müsaade edenlerin, hem de bu hafta bizim maçımızı tehir etmek için hiçbir çaba sarf etmeyenlere bir çağrıdır” diye konuştu.

“ŞEHİT’İN BELGESİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Sağlıkspor’un kaptanı Eray Kilaborucu da, "Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan bu maç için ertelenmesini istedik. Fakat, bizden belge istediler. Ben Şehidin belgesi olacağını düşünmüyorum. Allah, tüm askerlerimizin yanında olsun inşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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