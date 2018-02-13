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13.02.2018 18:15

Şehide haciz gönderen avukatın bürosu kundaklandı!

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Şehide haciz gönderen avukatın bürosu kundaklandı!
Afrin harekatının ilk şehidi Musa Özalkan için haciz işlemi yapan Avukat Emine Gün’ün, Yozgat Yerköy’de bulunan avukatlık bürosu kundaklandı ve ateşe verilerek yakıldı

Bir grup gece saatlerinde ofise girerek, önce mobilyaları parçaladı, evrakları yırttı ve ardından da büroyu ateşe verdi. Polis ve itfaiye yangına müdahale etti. Avukat Gün ise, polis eşliğinde ilçeyi terk etti.


Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre avukatın yaptığı haciz işleminin hukuki dayanağı olmadığı da anlaşıldı. Borçlar ve İcra İflas Kanunu uyarıca, TSK ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile şehitlerin ailelerine verilen tazminat ve ikramiyelerin haczedilemediği anlaşıldı. Bu nedenle hem avukat hem de icra işlemi yapan adliye personeli hakkında işlem başlatıldı.

ERDOĞAN DA KIZDI

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin emeklilik ikramiyesine haciz götürülmesini ‘saygısızlık' olarak niteledi ve “Şehidimize yapılan saygısızlıktır. Gerekli talimatlar verildi. Terbiyesizliği yapan hakkında gereken yapılacak. Bu kimsenin haddine değil. Devlet böyle acze düşemez.” dedi.


Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, şehidin borçlarının devlet tarafından ödenmesine ilişkin kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu. Çıray'ın teklifi ile, ‘'Terörle mücadele esnasında hayatını kaybetmiş olan TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapanların kamuya olan borçları affedilir, gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ise devleti tarafından karşılanır'' hükmü getiriliyor.

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