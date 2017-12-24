Şeffaa Oda'ya bir ödül daha!

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın seçildiği günden beri randevusuz, sekretersiz halk ile yapmış olduğu “Şeffaf Oda” bir ödül daha aldı.

Ödül töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ödül alan diğer Belediye Başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Salman birincilik ödülünü Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz’un elinden aldı.

“Vatandaşlarımızla Her Zaman İç İçeyiz”

“Biz bu yola ‘Birlikte Yöneteceğiz, Sevgiyle Büyüteceğiz’ diyerek çıktık” diyen Belediye Başkanı Vefa Salman; “Vatandaş odaklı hizmet üreterek, halkımızla iç içe başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bu politikamıza aynen devam edeceğiz. Bizim için daima birinci öncelik halkımızın memnuniyeti. Daha önce Marmara Belediyeler Birliği tarafından ‘Şeffaf Oda’ uygulamamız ödüle layık görülmüştü. Halk oylamasıyla yapılan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin anketinde de ‘Yönetim ve Kurumsal Yöneticilik’ kategorisinde de en başarılı proje olarak vatandaşlarımız Şeffaf Oda’yı seçtiler. Yaptığımız çalışmalarla takdir toplamaya, yeni ödüller almaya devam ediyoruz. Ne mutlu bizlere vatandaşlarımızla her an iç içeyiz. İyi günde kötü günde hep beraberiz. Böyle olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

15nci Ödül

Vefa Salman’ın Belediye Başkanı seçilmesinin ardından örnek projeler üreten Yalova Belediyesi dikkatleri üzerine çekiyor. Geri kalan süreçte çeşitli kuruluşlarca ödüllendirilen Yalova Belediyesi ve Başkan Vefa Salman son alınan ödülle birlikte ödül sayısını 15’e çıkarttı.

Daha önce; SODEM, Altın Karınca (2 Ödül), Altın Kentler Platformu, Tarihi Kentler Birliği (2 Ödül), EMITT Fuarı (2 Ödül), BASEM (2 Ödül), Twitter Mavi Kuş, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği, Forbes Dergisi, Skyreporter Dergisi ve Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi çeşitli projeler ve çalışmalar ile Yalova Belediyesi ve Başkan Salman’ı ödüllendirdiler.