Seferihisarda sendikasız işçi kalmadı

Seferihisar Belediyesi, taşeron şirkette çalışan 310 işçiyle ilgili DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube'yle sözleşme imzaladı. Böylelikle Seferihisar Belediyesi'nde sendikasız işçi kalmadı.

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "Önemli bir adım attık, ama yeterli mi, hayır. Bu daha başlangıç" dedi.



Seferihisar Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube, Seferihisar Belediyesi'ndeki işleri yürüten taşeron şirketle süren ve Yüksek Hakem Kurulu'nda biten toplu iş sözleşmesi sonrasında işçileri bilgilendirmek için toplantı düzenledi.

Belediyenin kültür merkezinde gerçekleşen törene farklı birimlerde çalışan taşeron işçiler, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş merkez ve şube yöneticileri ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

EN BÜYÜK ZULÜM TAŞERON İŞÇİLİK

Toplantıda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, demokrasisiz kalkınmanın vurgusu yaptığı konuşmasında; "Bu daha başlangıç sözü Gezi'nin önemli bir sloganıydı. Ben de bugün "bu daha başlangıç, mücadeleye devam" diyorum. Çünkü demokrasisiz kalkınma hiç duydunuz mu? Türkiye’nin başına gelmiş en büyük zulüm taşeron işçiliktir. Memlekette böyle bir kavram yokken düşük ücretle emekçiyi çalıştırabilmek için bunu çıkardılar. Bu ülkede işçinin, emekçinin hakkını bastırarak rant ekonomisi büyütülüyor. Sen üretme, yollar yapalım, asfaltlar döşeyelim, rantlar büyüsün, ama üretim olmasın, demokrasi olmasın. Karları büyüsün diye, emeğin karşılığı ödenmesin diyorlar. Demokrasi işçinin, emekçinin hakkını alması demek. O hakkı vermezseniz işte o zaman rant ekonomisi ortaya çıkar. Haklarımızı alana, demokrasiyi gerçek anlamda getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

BELEDİYELERE YÖNELİK ALGI OPERASYONU VAR

Hükümetin belediyeler üzerindeki baskısına da değinen Başkan Soyer; “HDP'li belediye başkanları görevinden alındı, AKP'li belediye başkanlarına 'çekil görevden' dediler, en sonda da İstanbul Ataşehir'de CHP'li belediye başkanını görevden aldılar. Belediyelere yönelik algı operasyonları yapıyorlar. Belediyeler iş yapamıyor diyorlar. Merkezden birini atarım anlayışındalar. 2019'da eğer kaybedersek bizi bekleyen şey budur. Bırakın Seferihisar Belediyesi'ni, Türkiye'de belediyecilik kalmayabilir, seçilmişler yerine atanmışlarla yönetilir” dedi.

BÜYÜMEDEN EMEKÇİLER NEDEN HAKKINI ALAMIYOR?

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da ilk olarak asgari ücret görüşmeleri ilgili şunları söyledi: “Türkiye'de her şey gibi asgari ücret tespit komisyonu da yanlış gidiyor. Asgari ücret, 4 kişilik bir aile üzerinden değil 1 kişinin ihtiyaçları üzerinden belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke ekonomisinin yüzde 11 büyüdüğünü söyledi. Madem öyle neden 6 milyona yakın işsiz var. Neden emekçiler bu büyümeden hakkını alamıyor. Neden iş sağlığı iş güvenliği önlemleri almıyorsunuz. Neden asgari ücretlilerin ekonomik sosyal haklarını düzeltmiyorsunuz. Gerçekler öyle değil. Ufak bir azınlık ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerine el koymuşlar. Siz bunlara izin vermeyin. Bizi iliklerimize kadar sömürmek isteyenlere karşı ayağa kalkın.”

‘TAŞERONUN ÖNÜNÜ SİZ AÇMADINIZ MI?’

Belediyelerde taşeronlaştırmanın önünü AKP'nin açtığını da hatırlatan Beko “Biz taşeron nedir bilmezdik. Bütün işçiler kadrolu idi. 2002'de değişikliğin ardından taşeron yaygınlaştı. Şimdi de yaygara ve gürültü kopararak taşerona kadro sözü veriyorlar. Siz değil miydiniz işçilerin elinden kadrosunu alan. Sadece yapacağınız şey almış olduğunuz kadroyu geri vermek. Vermeyeceksiniz biz almasını biliriz ve alacağız. Bütün taşeron işçiler kadrolu olana kadar taleplerimizi dile getireceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. KHK ile taşerona kadro veremezsiniz. Yetki meclistedir. Ayrımsız olarak, kamuda, belediyelerde ve özel sektörde kadro verilmeli ve bu topraklarda taşeron yasaklanmalı. Ayrıca barışın ve demokrasinin olmadığı bir yerde TİS, iş ve gelecek olamaz. Emek mücadelesi kadar demokrasi ve barış mücaedelesi de vermeliyiz.”