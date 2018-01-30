Seda Sayan'dan bomba Seren Serengil açıklaması

Seda Sayan, SHOW TV ekranlarında yayınlanan programında Seren Serengil'in açıklamalarına yanıt verdi.

Gülben Ergen'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Seren Serengil'e üç gün zorlama hapis cezası verilmişti. Ancak Seren Serengil, Aile Mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine giremedi.

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Seren Serengil programında konuyla, "Bu karar geçtiğimiz cuma günü alındı. Normal şartlarda ben perşembe günü girecektim. Bu bana mektup yoluyla tebliğ edilecekti. Ben de dedim ki mektubu beklemeyelim kararı elden alalım. Avukatım gitti, hakime hanımla görüştü. Hakime hanıma 'alabilir miyiz?' diye sormuş. O da demiş ki 'Yazdıkları bir şeyi beğenmedim. Onun düzeltilmesini istedim. Düzelttireceğim. Kararı yazacağım' demiş. 'Yazacağım' deyince avukatta bana 'tamam yazılıyor' dedi. Biz de kararı elden alacağımız için ona göre planımızı yaptık" ifadelerini kullandı.



Seren Serengil, ayrıca dün programına bağlandığı Seda Sayan'ı da eleştirdi. Serengil, "Ben onu hayatımdan sildim" dedi.



SEDA SAYAN'DAN SEREN SERENGİL AÇIKLAMASI



Seda Sayan, canlı yayında Serengil'in açıklamalarına yanıt verdi:

Seren asla kötü kalpli değil. Seninle ne konuşuyorsam, Gülben'le de konuşuyorum. Biz hiçbirimiz bu cezayı onaylamıyoruz. Gülben Ergen'e de söyledim. Gülben Ergen, "bu benim kararım değil" dedi. Seren, anneni ben bağlamadım. Annen rejinin altına üstüne getirdi. Annen bağlanmak istedi. Annen birtakım isimleri ifşa edince, cevap verme hakkı vermek durumundayım. 5 yıldır görüşmediğim Sacit Aslan canlı yayına bağlandı. Çünkü onun da cevap hakkı var. Ben herkese, her duruma vakıf olmak zorundayım.

Cengiz Semercioğlu, "yarın Seda Sayan da yatacak" diyor. Hırsız değilim, uyuşturucu kullanmıyorum neden yatacakmışım. Cengiz, ben seni hedef göstermedim. 'Sen dahil herkes konuştu, kabak Seren'in başına patladı' dedim. Cengiz'im, seni de Seren'i de çok seviyorum.