  • BIST 119.303
  • Altın 162,928
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
30.01.2018 21:30

Seda Sayan'dan bomba Seren Serengil açıklaması

»
Seda Sayan'dan bomba Seren Serengil açıklaması
Seda Sayan, SHOW TV ekranlarında yayınlanan programında Seren Serengil'in açıklamalarına yanıt verdi.

Gülben Ergen'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Seren Serengil'e üç gün zorlama hapis cezası verilmişti. Ancak Seren Serengil, Aile Mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine giremedi.

Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Seren Serengil programında konuyla, "Bu karar geçtiğimiz cuma günü alındı. Normal şartlarda ben perşembe günü girecektim. Bu bana mektup yoluyla tebliğ edilecekti. Ben de dedim ki mektubu beklemeyelim kararı elden alalım. Avukatım gitti, hakime hanımla görüştü. Hakime hanıma 'alabilir miyiz?' diye sormuş. O da demiş ki 'Yazdıkları bir şeyi beğenmedim. Onun düzeltilmesini istedim. Düzelttireceğim. Kararı yazacağım' demiş. 'Yazacağım' deyince avukatta bana 'tamam yazılıyor' dedi. Biz de kararı elden alacağımız için ona göre planımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil, ayrıca dün programına bağlandığı Seda Sayan'ı da eleştirdi. Serengil, "Ben onu hayatımdan sildim" dedi.

SEDA SAYAN'DAN SEREN SERENGİL AÇIKLAMASI

Seda Sayan, canlı yayında Serengil'in açıklamalarına yanıt verdi:

Seren asla kötü kalpli değil. Seninle ne konuşuyorsam, Gülben'le de konuşuyorum. Biz hiçbirimiz bu cezayı onaylamıyoruz. Gülben Ergen'e de söyledim. Gülben Ergen, "bu benim kararım değil" dedi. Seren, anneni ben bağlamadım. Annen rejinin altına üstüne getirdi. Annen bağlanmak istedi. Annen birtakım isimleri ifşa edince, cevap verme hakkı vermek durumundayım.  5 yıldır görüşmediğim Sacit Aslan canlı yayına bağlandı. Çünkü onun da cevap hakkı var. Ben herkese, her duruma vakıf olmak zorundayım.

Cengiz Semercioğlu, "yarın Seda Sayan da yatacak" diyor. Hırsız değilim, uyuşturucu kullanmıyorum neden yatacakmışım. Cengiz, ben seni hedef göstermedim. 'Sen dahil herkes konuştu, kabak Seren'in başına patladı' dedim. Cengiz'im, seni de Seren'i de çok seviyorum. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "100 milyon dolar vereyim, müziği bırak!"30 Ocak 2018 Salı 11:12
  • Emina Sandal'dan kafa karıştıran paylaşım!30 Ocak 2018 Salı 11:07
  • "O şarkıları bana yazdıran karanlık tarafım"30 Ocak 2018 Salı 09:47
  • Bir zamanlar sevgili olduğuna inanamayacağınız çiftler!30 Ocak 2018 Salı 09:15
  • Nişanlısı isyan etti: Artık mesaj atma...30 Ocak 2018 Salı 08:42
  • Burak Sergen, Erdal Beşikçioğlu’nu topa tuttu30 Ocak 2018 Salı 02:59
  • 'Aysun Kayacı'nın babası öldü' iddialarına yanıt geldi29 Ocak 2018 Pazartesi 22:08
  • Seren Serengil'in avukatından flaş açıklama29 Ocak 2018 Pazartesi 18:06
  • Acun Ilıcalı'ya Yargıtay şoku29 Ocak 2018 Pazartesi 16:43
  • Instagram fenomeni uçağı birbirine kattı29 Ocak 2018 Pazartesi 16:29
    • FOTO GALERİ
    • Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
    • Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
    • Marilyn Monroe'ya benzemek isteyen adam şoke etti!
    VİDEO GALERİ
    • Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
    • CHP'li gençlerin kurultayına damga vuran konuşma
    • Roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti