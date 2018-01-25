Seçkin Piriler o haberlere isyan etti

Seçkin Piriler, ‘Çocuğu serviste unutuldu’ haberine isyan etti.

Eski manken Seçkin Piriler, çocuğunun okul servisinde unutulduğu hakkında yapılan haberlerin gereğinden fazla abartıldığını söyleyerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Piriler’in sosyal medya hesabından itiraz ettiği haber, ‘7 yaşındaki H.T. adlı çocuk, “yaramaz olduğu” gerekçesiyle servis şoförü tarafından servis aracının içinde tek başına bekletildi. Bir vatandaş tarafından fark edilen durum polise bildirildi. H.T. adlı çocuğun Duman grubu solisti Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler'in çocukları olduğu anlaşıldı’ şeklinde yazılmıştı.

Seçkin Piriler oğlu Hakan hakkında yapılan haberleri yalanlamazken veriliş tarzıyla ilgili duyduğu rahatsızlığı hesabından yaptığı bir paylaşımla dile getirdi. Bundan sonra konuşmama kararı aldığını söyleyen Piriler’in paylaşımı şu şekilde oldu:

