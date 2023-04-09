Zafer Partisi'nin milletvekili adaylarının tam listesi

Zafer Partisi 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimleri belirledi. Liste Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

Seçim 2023 Zafer Partisi
Zafer Partisi'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 1
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Zafer Partisi'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 2
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Zafer Partisi'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 3
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Zafer Partisi'nin milletvekili adaylarının tam listesi - Resim: 4
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