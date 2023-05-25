Özdağ'ın destek kararının ardından gözler onlara çevrilmişti: HDP ve Yeşil Sol'un açıklama yapacağı saat belli oldu

Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolün ardından HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur kararını bugün 13.30'da açıklayacak.

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Özdağ'ın destek kararının ardından gözler onlara çevrilmişti: HDP ve Yeşil Sol'un açıklama yapacağı saat belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamasının ardından gözler HDP ve Yeşil Sol Parti’ye çevrildi.

HDP ve Yeşil Sol’un bugün yapacağı açıklamanın saati 13.30 olarak açıklandı.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalanmış ve özellikle kayyumlar ile ilgili madde kamuoyunda soru işaretleri yaratmıştı.

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MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA 13.30’DA

HDP ve Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşması sonrası durum değerlendirmesi için toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada protokolde yer alan kayyumla ilgili belirlemelerin evrensel demokratik ilkelere aykırı olduğu ve nihai kararın bugün duyurulacağı bildirildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, saat 13.30'da HDP Genel Merkezi'nde 2. tur kararına ilişkin açıklama yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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HDP Yeşil Sol Parti Zafer Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
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