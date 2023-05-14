YSK Başkanı'ndan açıklama: Yurt içinde girilen veri yüzde 71,62

YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt içi ve yurt dışında sisteme girilen veri girişini açıkladı.

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YSK Başkanı'ndan açıklama: Yurt içinde girilen veri yüzde 71,62

YSK Başkanı Ahmet Yener sisteme girilen verilere ilişkin açıklama yaptı.

Yener, şunları söyledi:

“YSK’nin veri girişiminde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de payaşılmaktadır. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı adayı sayımız 4, 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen sonuçlarından ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu ana kadar yüzde 47,08 yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir.”

BİR KEZ DAHA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

YSK Başkanı Yener,  bir açıklama daha yaparak, sisteme girilen yurt içi veri oranının yüzde 71,62 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Yener, "YSK’nin sistemine yüzde 71,62, yurt dışı sandıklarda da yüzde 18,76’sı açılmış olup. Toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12’dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimiz de veri girişlerini izlemektedir. Veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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