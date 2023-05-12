Yöneylem Direktörü Kömürcü işin aslını tane tane anlattı: Ortalık seçmen eğilimi araştırmalarından türetilmiş analizlerden geçilmiyor

"Hele hele buna dayanarak hangi partinin hangi ilde kaç milletvekili çıkaracağını bilemezsiniz. Ülke geneline bakıp hangi partinin hangi ilde kaç vekil çıkaracağını bilemeyeceğiniz gibi son vekilliğin hangi partiye gideceğini, artık oyların ne olacağını da bilemezsiniz.