Yöneylem Direktörü Kömürcü işin aslını tane tane anlattı: Ortalık seçmen eğilimi araştırmalarından türetilmiş analizlerden geçilmiyor
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, yayınlanan anketlerle ilgili sosyal medyada yapılan 'analizlere' karşı birtakım uyarılarda bulundu: "Yüzde 49’u yurt dışında gelen oyları ekleyerek yüzde 50’ye çıkaramazsınız."
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, aralarında kendilerinin de bulunduğu şirketlerin paylaştığı anketler sonrası sosyal medyada yapılan 'analizlere' karşı uyardı.
"Ortalık seçmen eğilimi araştırmalarından türetilmiş analizlerden geçilmiyor. Tekrara düşmek pahasına birkaç uyarıda bulunmak istiyorum: Türkiye genelindeki seçmen eğilimlerini ölçmeye çalışan bir anketten yola çıkarak partilerin 87 seçim çevresindeki oylarını hesaplayamazsınız" diyen Kömürcü, şöyle devam etti:
"Hele hele buna dayanarak hangi partinin hangi ilde kaç milletvekili çıkaracağını bilemezsiniz. Ülke geneline bakıp hangi partinin hangi ilde kaç vekil çıkaracağını bilemeyeceğiniz gibi son vekilliğin hangi partiye gideceğini, artık oyların ne olacağını da bilemezsiniz.
Varsayımlar üzerinden seçmene stratejik oy verme çağrısı yapmak araştırmacının işi değildir. Yapmanız gereken 81 ildeki 87 seçim çevresine özel o çevrenin seçmen evrenini yansıtan örneklemden elde edilmiş yerel araştırmalardır.