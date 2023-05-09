Yeni Şafak: İmamoğlu'na taş atanlardan biri hala istihbaratta görevli, FETÖ'den işlem görmüş

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Erzurum'da uğradığı taşlı saldırının yankıları sürüyor.

Çok sayıda kişinin yaralandığı olay sırasında polisin saldırganlara müdahale etmemesi, iktidara yakınlığıyla bilinen isimler de dahil olmak üzere geniş çevrelerin tepkisini çekmişti.

İmamoğlu, aynı günün ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada "Nasıl bir talimat verdi ki polis yerinden kıpırdayamadı. 'Binlerce insana taş yağıyor' dememe rağmen... Nasıl bir talimat aldınız da kılınızı kıpırdatmadınız?" sözleriyle Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer'i eleştirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ilginç bir şekilde İmamoğlu'nu 'provokatörlükle' suçlamıştı.

Soylu, dün akşam TVNet'te katıldığı yayında yaşananlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu:

'GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ KAFAMIZI KARIŞTIRDI'

"Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş."

YENİ ŞAFAK: PROVOKASYONDA 'FETÖ' İZİ, TAŞ ATAN İSTİHBARATÇI ÇIKTI

İçişleri Bakanı'nın bu sözlerinden birkaç saat sonra AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta dikkati çeken bir haber yayınlandı.

Saldırı için "14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkacağı görülünce ardı ardına provokasyonlarla düğmeye basıldı. En karanlık provokasyon Erzurum’da İmamoğlu'nun otobüsüne taş atılmasıyla yaşandı" denilen haberde, taş atanlardan birinin istihbaratta görevli uzman çavuş Muhammet Akif K. olduğu ileri sürüldü ve bu kişinin, bir dönem FETÖ'den işlem gördüğü anlatıldı:

"(...) İmamoğlu’na taş atanlardan birinin kimliği ise Türkiye’nin nasıl karanlık bir provokasyonla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre bu isim Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K.

(Gazetenin 'uzman öavuş Muhammet Akif K.'ya ait olduğunu belirttiği fotoğraf.)

'HALA GÖREVDE'

FETÖ'den işlem gören Muhammet Akif K.'nın hala aktif olarak görevde olduğu öğrenildi. K.'nın FETÖ'den işlem görmesine rağmen pasif bir birime alınmayıp hala en kritik birim olan istihbaratta bulunması ise şaşırttı.

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan K. polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi."