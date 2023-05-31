Yeni bakanlar kurulu öncesi A Haber bildiğiniz gibi...

Seçimlerden sonra yeni Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Berat Albayrak'ın kardeşinin başında olduğu Sabah - A Haber grubunda Albayrak'ın eski bakanlık dönemine ilişkin övgü dolu haberler yapılmaya başlandı...

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Yeni bakanlar kurulu öncesi A Haber bildiğiniz gibi...

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapıldı. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

İkinci turun bitmesiyle birlikte Meclis'te milletvekillerinin yemin etmesi ve yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanması bekleniyor.

KULİSLER HAREKETLİ

Seçimlerden sonra, yeni Bakanların kim olacağına dair AKP kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. Basında da farklı isimler, farklı liste iddiaları yer alıyor.

AKP yöneticileri son kararı Erdoğan'ın vereceğini belirtse de, geçmiş dönemden bazı isimlerin yeniden bakan koltuğuna oturacağı ihtimali canlı tutuluyor.

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A HABER BİLDİĞİNİZ GİBİ...

Yeni kabinede görev bekleyen isimlerden birisi de, eski bakan, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak...

Albayrak, kabine ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak girmişti. Daha sonra da ekonominin başına getirildi. Gece yarısı yaptığı bir açıklamayla "affını isteyen" Albayrak, bir süredir siyaset sahnesinde görünür değil.

Ancak, yeni kabinenin şekilleneceği bugünlerde, Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Sabah - A Haber grubu çalışmalarını arttırdı.

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A Haber ve Sabah'ta, Berat Albayrak'ın bakanlık dönemlerine ilişkin övgü dolu haberler yayımlanmaya başlandı. Son olarak, Albayrak'ın fotoğrafıyla birlikte "Doğal gaz ve petrol keşifleri meyvelerini verdi! Enerjide fatura yüzde 36 azaldı" başlıklı bir haberde, doğal gaz ve enerji atılımlarının mimarının Albayrak olduğu tezi işlendi.

 Yeni bakanlar kurulu öncesi A Haber bildiğiniz gibi... - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023 kabine Bakanlık
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