Üç ankette çarpıcı sonuçlar: Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor
MAK, Aksoy ve ORC anketlerine göre iktidar kan kaybediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu anketlerde dikkat çeken nokta ise 6 ay sonrası ülkenin daha iyiye gideceğine olan inancın artması.
Türkiye, tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanırken anket şirketleri peş peşe araştırmalar yayımlıyor. Hemen hemen bütün kamuoyu yoklamalarında ülkenin en önemli sorununun yoksulluk, işsizlik gibi ekonomik krize bağlı problemler olduğu görülürken 2018 seçimlerine göre Cumhur İttifakı’nın ve Erdoğan’ın oylarındaki erime dikkat çekiyor.
Muhalefet partileri ise toplumdaki değişim talebinin de etkisiyle arkasına aldığı rüzgarı sandığa taşımaya çalışıyor. Dün yayımlanan anketlerden gelen derlediğimiz sonuçlar da 14 Mayıs’a kadarki süreçte iktidarın işinin giderek zorlaştığını gösteriyor.
MAK Araştırma, Aksoy Araştırma ve ORC Araştırma’nın çalışmalarının ortak yönü Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçiminde de parlamento seçimlerinde de önde olması.
MAK Araştırma, Türkiye’nin 25’i büyükşehir olmak üzere 52 ilini kapsayan kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Birgün, 10 Nisan ile 16 Nisan arasında 5 bin 750 kişi ile yapılan araştırmadan öne çıkan sonuçları derledi:
Ülkenin en önemli sorunu ne?
Bu soruya verilen yanıtlar MAK Araştırma anketinde de değişmedi. Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü, “hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sorunlar” yanıtını verdi. 50 binin üzerinde yurttaşın yaşamını yitirdiği, 11 ili vuran Maraş merkezli büyük felaketin ardından ''deprem'' yanıtı da anketlerde üst sıralara çıktı. MAK Araştırması’nda deprem, yüzde 19 ile arasında ikinci sırada yer aldı. ''Adaletsizlik'' diyenlerin oranı yüzde 9, ''göçmenler'' diyenlerin oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. Bu soruya ''ahlaki ve sosyal sorunlar'' yanıtını verenler ise yüzde 10.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?
Cumhurbaşkanı adayının oylanacağı seçimlerde 4 aday yarışacak. MAK’ın anketine göre Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,8 oranına ulaştı. Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan yüzde 43,7 oranında kalırken Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce 3,4, Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,1 oranında oy alıyor. Yüzde 4’lük bir kararsız seçmen dikkat çekiyor.