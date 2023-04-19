Üç ankette çarpıcı sonuçlar: Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor

Türkiye, tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanırken anket şirketleri peş peşe araştırmalar yayımlıyor. Hemen hemen bütün kamuoyu yoklamalarında ülkenin en önemli sorununun yoksulluk, işsizlik gibi ekonomik krize bağlı problemler olduğu görülürken 2018 seçimlerine göre Cumhur İttifakı’nın ve Erdoğan’ın oylarındaki erime dikkat çekiyor.

Muhalefet partileri ise toplumdaki değişim talebinin de etkisiyle arkasına aldığı rüzgarı sandığa taşımaya çalışıyor. Dün yayımlanan anketlerden gelen derlediğimiz sonuçlar da 14 Mayıs’a kadarki süreçte iktidarın işinin giderek zorlaştığını gösteriyor.