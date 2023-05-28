Türkiye seçimini yaptı: Kılıçdaroğlu 3 büyükşehirde önde
Türkiye, 13'üncü cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez sandığa gitti. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, İzmir ve İstanbul'da seçimi önde tamamladı.
Türkiye, bugün 13’üncü cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti. Saat 06.00’da başlayan oy kullanma işlemi 17.00’da son buldu.
Yasakların kalkmasının ardından veriler açıklanmaya başlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki son durumu Gerçek Gündem anbean takip etti.
Anka Haber ajansı verilerine göre, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, İzmir ve İstanbul'da seçimi önde tamamladı.
İşte üç büyükşehirdeki oy oranları:
Anka Haber Ajansı verilerine göre, İzmir'de oy sayımı tamamlandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67,13 ile yarışı önde tamamladı.
Ankara'da oy sayımı tamamlandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,22 ile yarışı önde tamamladı.
Anka Haber Ajansı verilerine göre İstanbul'da oy sayımı tamamlandı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,76 ile yarışı önde tamamlandı.
İstanbul: Sandıkların yüzde 99,97'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,76. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.24.
İzmir: Sandıkların yüzde 99'u açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,89. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,11.
Ankara: Sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,68. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,32.
İstanbul: Sandıkların yüzde 99,83'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,77. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.23.
İzmir: Sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,87. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,13.
Ankara: Sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,77. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,44.
İstanbul: Sandıkların yüzde 99,66'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,77. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.23.
İzmir: Sandıkların yüzde 97'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,83. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,17.
Ankara: Sandıkların yüzde 97'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,48. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52.
İstanbul: Sandıkların yüzde 99.5'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,78. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.22.
İzmir: Sandıkların yüzde 96'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,81. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,19.
Ankara: Sandıkların yüzde 97'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,41. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,59.
İstanbul: Sandıkların yüzde 99'u açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,77. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.23.
İzmir: Sandıkların yüzde 94'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,73. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,27.
Ankara: Sandıkların yüzde 96'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,37. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,63.
İstanbul: Sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,81. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.19.
İzmir: Sandıkların yüzde 90'ı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,54. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,46.
Ankara: Sandıkların yüzde 91'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,26. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,74.
İstanbul: Sandıkların yüzde 96'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,83. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.17.
İzmir: Sandıkların yüzde 87,12'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,45. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,55.
Ankara: Sandıkların yüzde 86.98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,90. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,10.
İstanbul: Sandıkların yüzde 94'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,84 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.16.
İzmir: Sandıkların yüzde 84,83'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,37. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,63.
Ankara: Sandıkların yüzde 83.74'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,44. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,56.
İstanbul: Sandıkların yüzde 84'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,03 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.97.
İzmir: Sandıkların yüzde 68,88'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,80. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,02.
Ankara: Sandıkların yüzde 62,84'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,06. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,94.
İstanbul: Sandıkların yüzde 74'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,19 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.81.
İzmir: Sandıkların yüzde 63,51'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,77. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,23.
Ankara: Sandıkların yüzde 56.18'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,78. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,22.
İstanbul: Sandıkların yüzde 63'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,25 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.75.
İzmir: Sandıkların yüzde 50.44'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,37. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,63.
Ankara: Sandıkların yüzde 41.78'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,32. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,68.
İstanbul: Sandıkların yüzde 53'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,25 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.75.
İzmir: Sandıkların yüzde 43,89'u açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,11. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,89.
Ankara: Sandıkların yüzde 35,66'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,36. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55,64.
İstanbul: Sandıkların yüzde 42'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,98. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49.02.
İzmir: Sandıkların yüzde 36'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64,61. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25,39.
Ankara: Sandıkların yüzde 35,66'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,36. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55,64.