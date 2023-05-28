Türkiye seçimini yaptı: Kılıçdaroğlu 3 büyükşehirde önde

Türkiye, 13'üncü cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez sandığa gitti. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, İzmir ve İstanbul'da seçimi önde tamamladı. 

Son Güncelleme:
Türkiye seçimini yaptı: Kılıçdaroğlu 3 büyükşehirde önde

Türkiye, bugün 13’üncü cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti. Saat 06.00’da başlayan oy kullanma işlemi 17.00’da son buldu.

Yasakların kalkmasının ardından veriler açıklanmaya başlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki son durumu Gerçek Gündem anbean takip etti. 

Anka Haber ajansı verilerine göre, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, İzmir ve İstanbul'da seçimi önde tamamladı. 

İşte üç büyükşehirdeki oy oranları:

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

 Anka Haber Ajansı verilerine göre, İzmir'de oy sayımı tamamlandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67,13 ile yarışı önde tamamladı. 

Ankara'da oy sayımı tamamlandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,22 ile yarışı önde tamamladı. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

Anka Haber Ajansı verilerine göre İstanbul'da oy sayımı tamamlandı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,76 ile yarışı önde tamamlandı.

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 99,97'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,76. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.24.

İzmir: Sandıkların yüzde 99'u açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,89. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,11.

Ankara: Sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,68. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,32. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

 İstanbul: Sandıkların yüzde 99,83'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,77. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.23.

İzmir: Sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,87. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,13.

Ankara: Sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,77. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,44. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

 İstanbul: Sandıkların yüzde 99,66'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,77. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.23.

İzmir: Sandıkların yüzde 97'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,83. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,17.

Ankara: Sandıkların yüzde 97'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,48. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 99.5'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,78. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.22.

İzmir: Sandıkların yüzde 96'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,81. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,19.

Ankara: Sandıkların yüzde 97'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,41. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,59. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 99'u açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,77. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.23.

İzmir: Sandıkların yüzde 94'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,73. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,27.

Ankara: Sandıkların yüzde 96'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,37. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,63. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

 İstanbul: Sandıkların yüzde 98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,81. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.19.

İzmir: Sandıkların yüzde 90'ı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,54. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,46.

Ankara: Sandıkların yüzde 91'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,26. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,74. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 96'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,83. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.17.

İzmir: Sandıkların yüzde 87,12'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,45. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,55.

Ankara: Sandıkların yüzde 86.98'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,90. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,10. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

 İstanbul: Sandıkların yüzde 94'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,84 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 48.16.

İzmir: Sandıkların yüzde 84,83'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,37. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,63.

Ankara: Sandıkların yüzde 83.74'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,44. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,56. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 84'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,03 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.97.

İzmir: Sandıkların yüzde 68,88'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,80. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,02.

Ankara: Sandıkların yüzde 62,84'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,06. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,94. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 74'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,19 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.81.

İzmir: Sandıkların yüzde 63,51'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,77. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,23.

Ankara: Sandıkların yüzde 56.18'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,78. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,22. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 63'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,25 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.75.

İzmir: Sandıkların yüzde 50.44'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,37. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,63.

Ankara: Sandıkların yüzde 41.78'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,32. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,68. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

 İstanbul: Sandıkların yüzde 53'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,25 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.75.

İzmir: Sandıkların yüzde 43,89'u açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,11. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,89.

Ankara: Sandıkların yüzde 35,66'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,36. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55,64.  

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre 

 İstanbul: Sandıkların yüzde 42'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,98. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49.02.

İzmir: Sandıkların yüzde 36'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64,61. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25,39. 

Ankara: Sandıkların yüzde 35,66'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,36. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55,64.  

Etiketler
seçim 2023 İstanbul Ankara İzmir
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı seçiminde yayın yasağı kaldırıldı Cumhurbaşkanı seçiminde yayın yasağı kaldırıldı
Başkası adına oy kullanmak isteyen şahsın üzerinden 3 farklı kimlik çıktı Başkası adına oy kullanmak isteyen şahsın üzerinden 3 farklı kimlik çıktı
YSP'li Gergerlioğlu paylaştı: Şanlıurfa'da sandıklar kapanmadan oylar sayıldı YSP'li Gergerlioğlu paylaştı: Şanlıurfa'da sandıklar kapanmadan oylar sayıldı
İslam Memiş herkesin aklındaki soruya yanıt verdi: Dolar mı daha çok yükselecek euro mu? İslam Memiş herkesin aklındaki soruya yanıt verdi: Dolar mı daha çok yükselecek euro mu?
Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar
ANKA ve AA'ya göre sandıkların yüzde 20'den fazlası açıldı, YSK yasağı hala kaldırmadı ANKA ve AA'ya göre sandıkların yüzde 20'den fazlası açıldı, YSK yasağı hala kaldırmadı
ÇOK OKUNANLAR
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak: Aşk, para, iş... Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak!
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Oy artış oranı 39 ilçede de Erdoğan'ı geçti: Kılıçdaroğlu'na İstanbul yetmedi Oy artış oranı 39 ilçede de Erdoğan'ı geçti: Kılıçdaroğlu'na İstanbul yetmedi
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?