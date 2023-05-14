Türkiye seçimini yaptı: İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında son durum an be an Gerçek Gündem'de...

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Türkiye seçimini yaptı: İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

OYLAR EŞ ZAMANLI SAYILMAYA BAŞLADI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.

Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında son durum an be an Gerçek Gündem'de...

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem

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