Türkiye seçimini yaptı: Büyükşehirlerde son durum ne?

Türkiye 13'üncü cumhurbaşkanı seçimi için ikinci turda oyunu kullanırken üç büyükşehirdeki son durumu Gerçek Gündem canlı olarak takip ediyor.

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Türkiye seçimini yaptı: Büyükşehirlerde son durum ne?

Türkiye, bugün 13’üncü cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti. Saat 06.00’da başlayan oy kullanma işlemi 17.00’da son buldu.

Yasakların kalkmasının ardından veriler açıklanmaya başlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki son durumu Gerçek Gündem anbean takip ediyor.

İşte üç büyükşehirdeki oy oranları:

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 74'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,19 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.81.

İzmir: Sandıkların yüzde 63,51'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,77. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,23.

Ankara: Sandıkların yüzde 56.18'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,78. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,22. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

İstanbul: Sandıkların yüzde 63'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,25 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.75.

İzmir: Sandıkların yüzde 50.44'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,37. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,63.

Ankara: Sandıkların yüzde 41.78'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,32. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,68. 

ANKA Haber Ajansı verilerine göre

 İstanbul: Sandıkların yüzde 53'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,25 . Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 47.75.

İzmir: Sandıkların yüzde 43,89'u açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,11. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,89.

Ankara: Sandıkların yüzde 35,66'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,36. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55,64.  

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre 

 İstanbul: Sandıkların yüzde 42'si açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,98. Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49.02.

İzmir: Sandıkların yüzde 36'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64,61. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25,39. 

Ankara: Sandıkların yüzde 35,66'sı açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,36. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55,64.  

Etiketler
seçim 2023 İstanbul Ankara İzmir
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