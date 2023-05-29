Türkiye seçimi hangi kanaldan takip etti? İşte 28 Mayıs reyting sonuçları

28 Mayıs tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Türkiye seçimi hangi kanaldan takip etti?

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Türkiye seçimi hangi kanaldan takip etti? İşte 28 Mayıs reyting sonuçları

28 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Fox TV'de yayınlanan "Fox'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor" programı yer aldı. İkinci sırada "Fox'ta Akşener Açıklama Yapıyor" ve üçüncü sırada "Fox'ta Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor" programları bulundu.

AB'de ise birinci sırada "Fox'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor", ikinci sırada "Fox'ta Akşener Açıklama Yapıyor" ve üçüncü sırada "Fox'ta Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor" programları yer aldı.

Türkiye seçimi hangi kanaldan takip etti? İşte 28 Mayıs reyting sonuçları - Resim : 1

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