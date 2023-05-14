Türkiye sandık başında: Yurt genelinde oy verme işlemi başladı

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00 - 17.00 arasında sürecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

İşte dakika dakika yaşananlar...

11:06 İstanbul'da mükerrer oy kullanmak isteyen bir kişi yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da mükerrer oy vermek isteyen bir kişinin yakalandığını duyurdu. Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı:) Yakalayan sandık görevlimizi “seni yazdım” diye tehdit etmeseydi iyiydi. Şimdi o düşünsün… Başvuru yapıldı “Mükerrer oy kullanmaya teşebbüsün ciddi cezasi var. (3-5 yil arasi hapis)” ifadelerini kullandı.

10:46 Ali Babacan oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte oyunu kullandı. Babacan, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün bayram günümüz. Halkımızın egemenliğini ilan ettiği bir gün. Seçimler çok önemli ama iki seçim arasında istişareyle yönetilince demokrasi önemli. Basın özgürlüğü ile anlamlı. Bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

10:39 Süleyman Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı ve AKP'nin İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

10:30 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'nde Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Akşener "Milletimiz patrondur, seçmenimiz veli nimettir tutumunu öne çıkarmak istedik. Yaşadığımız sorunların hiç bir önemi yok. Bundan sonra herkesin vicdanıyla kullanacağı oyların sonuçlarını hepimizin saygı göstermesi ve çıkan sonuca amenna demesi kısmına geliyoruz artık. İnşallah her şey iyi olacak." dedi.

10:21 Pusulada Erdoğan mühürleri

İstanbul 3. bölgede pusulaların arkasına vurulan mühür, Erdoğan'ın bulunduğu bölgenin arkasına vurulduğu için ön tarafına geçti.

10:18 Diyarbakır'da lekeli pusulalar

Diyarbakır Bağcılar Anadolu Lisesi’nde 100 adet pusulada, görseldeki şekilde Erdoğan’ın altında nokta bulunduğu için tutanak tutuldu.

09:53 TKP müşahidine engelleme

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir TKP müşahidi, müşahit kartında TKP logosu bulunduğu gerekçesiyle okula alınmadı, polis tarafından tutanak tutulmaya çalışıldı.

09:37 Pervin Buldan oyunu kullandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van Cumhuriyet Lisesi’nde oyunu kullandı. Buldan “Uzun süredir çalışıyoruz ve bugün artık çalışmalarımızın karşılığını alma zamanı geldi. Bugün Türkiye’nin her yerinde insanlarımız oylarını kullanacak. Diliyorum ki kullanılan tüm oylar bu ülkenin barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur. Bu ülke çok uzun süredir haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşandığı bir ülke haline geldi. Ancak bir değişimin kaçınılmaz olduğunu bekliyoruz. 82 milyon insanın umudu var bu seçimden." açıklamasını yaptı.

09:32 Oy pusulasına mühürler Erdoğan'a gelecek şekilde basıldı

SoL'un haberine göre Giresun'da 100 tane pusulaya mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek şekilde vurulduğu görüldü.

Olayın ardından avukatların sayım sürecinde dikkat edilmesi için gerekli itiraz ve uyarıyı yaptığı aktarıldı.

09:24 Bekir Bozdağ oyunu kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Şanlıurfa’da, 1075 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Bozdağ, huzur içerisinde seçim sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini belirterek şöyle dedi:

"Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun."

08:57 Mühürsüz zarf pusulalar için tutanak tutuldu

Dokuz8 Haber'in aktardığına göre Ankara'da Sümer Deniz İlkokulu, Teğmen Kalmaz İlkokulu, Kütükçü Alibey Ortaokulu, Kavaklıdere Ortaokulu ve Mimar Kemal Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi başlamadan önce mühürsüz zarf ve oy pusulaları için tutanak tutuldu.

08:28 Tutanak defterine itiraz

Muğla, Marmaris’teki okullardaki tutanak defterlerinde “Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama ve referandum” yazılı olduğu fark edildi. Tutanak defterine itiraz edilerek, yenisi talep edildi.

Edinilen bilgiye göre tutanak defterinin yenisinin gelmemesi durumunda oylama işlemine bu defter ile devam edilecek.

08:00 Oy verme işlemi başladı

Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Milyonlarca seçmen demokratik hakları için sandık başında.

07:00 Sandık görevlileri yemin ederek görevlerine başladı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPIYOR

Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.