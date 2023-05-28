Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti

2023 seçim
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Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler - Resim: 1
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Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler - Resim: 2
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Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler - Resim: 3
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Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler - Resim: 4
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