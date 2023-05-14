Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler

Türkiye yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Türkiye'nin seçiminden gazetecilere takılan kareler dikkat çekti.

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Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler - Resim: 1
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Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler - Resim: 2
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Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler - Resim: 3
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Türkiye sandık başına gitti: İşte kritik seçimden kareler - Resim: 4
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