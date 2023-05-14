Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yaşında Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında. Peki gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

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Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? - Resim: 1
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Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? - Resim: 2
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Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? - Resim: 3
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Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? - Resim: 4
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