Türkiye İşçi Partisi'nden aday tanıtım toplantısı; Ayakta alkışlandılar

14 Mayıs seçimlerine kalan siyasi partiler aday listelerini tamamlayarak YSK'ya sundu. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul'da aday tanıtım toplantısı düzenliyor.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan milletvekili adaylar ayakta alkışlandı.

Toplantının sunuculuğunu oyuncu Sevinç Erbulak yapıyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yakında Erdoğan'ın fotoğraflarını bütün devlet dairelerinden indireceğiz.

Türkiye İşçi Partisi'nin seçime girmediği illerde Yeşil Sol Parti'ye oy vermek boynumuzun borcudur.

Söz konusu halkın hakları ve çıkarı olduğunda yasak da tanımayız zor da bilmeyiz. Hiç kimseden emir de almayız. Bizim seçim hazırlıklarımız da başka partilerin seçim hazırlıklarına benzemez. Biz halkın kıt kanaat bir araya getirdiği yardımlarla çalışırız.

Üye ve gönüllerin büyük bir emekle ayakta tuttuğu partiyiz. Billboardlarda bizi göremeyecek olan vatandaşlara sesleniyorum: Bizim oralara çıkacak paramız olmayacak ama biz yüz binlerin yüreğinde yer alacağız.

Herkes Türkiye İşçi Partisi'ni bu gözle değerlendirsin.

35 gün sonra bu büyük kötülük saltanatına son noktayı koyacağız. Çaldığınız her kuruşun hesabını soracağız. Halktan çaldıklarını teker teker yerine kıyacağız. Bizim varlığımız artık Türkiye'de bir kırmızı çizgi olacak.

Biz Ali İsmail'in, Abdullah Cömert'in, Berkin Elvan'ın katilleriyle hesaplaşacağız. Emri ben verdim diyenle hesaplaşacağız. Somalı, Ermenekli madencileri bile bile ölüme gönderen patronlarla hesaplaşacağız.

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Kaynak: Gerçek Gündem