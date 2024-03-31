Türkiye genelinde CHP atağa kalktı, AKP'yi geçti!

31 Mart yerel seçiminde Türkiye genelinde oy sayım işlemi sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırması sonrası Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre; Türkiye genelinde CHP yüzde 37,96 oyla atağa geçerken, 14 büyükşehir, 21 il ve 330 ilçede yarışı önde götürüyor.

AKP, CHP'NİN GERİSİNE DÜŞTÜ

AA verilerine göre; Türkiye genelinde AKP ise yüzde 36.89 oyla 12 büyükşehir, 13 il ve 356 ilçede yarışı önde götürüyor.

ANKA HABER AJANSI VERİLERİ

ANKA Haber Ajansı verilerine göre, CHP yüzde 47,55 oyla 15 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçede yarışı önde götürüyor.

ANKA'nın verilerine göre AKP ise yüzde 37,71 oyla 11 büyükşehir, 12 il ve 338 ilçede yarışı önde götürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem