Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçti: İşte ajansların verilerine göre son oy oranları!

13. Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. İşte oy oranları...

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçti: İşte ajansların verilerine göre son oy oranları!

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi.

ANKA Haber Ajansı'nın Türkiye genelinde açıkladığı ilk sonuçlar:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,81

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.19

Açılan Sandık: Yüzde 73.45

İşte Anadolu Ajansı'nın Türkiye genelinde açıkladığı ilk sonuçlar:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,97

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.03

Açılan Sandık: Yüzde 75.62

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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