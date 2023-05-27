Turkcell'den Kılıçdaroğlu'na SMS ambargosu açıklaması: BTK kararını uyguladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmenlere “Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS göndermesinin ardından yasak kararı almasıyla ilgili Turkcell CEO'su Murat Erkan'dan açıklama geldi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Erkan, “Biz kanunla yönetilen bir şirketiz. BTK bize düzenlemelerle ilgili ne tebliğ ederse, biz onu yapmakla yükümlüyüz. Konu sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bir sürü toplu mesajlaşma vardı. Tüm mesajlara BTK’nin kararını uyguladık. Sadece biz değil bütün operatörler uyguluyor” ifadelerini kullandı.

Erkan, "Düzenleyici bir kurum var. Kanunda diyor ki bu düzenleyici kurumun talimatlarına uymak zorundasın. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplu mesajlarını atan biziz. Sonra yazı geldikten sonra mesaj atmaya devam edersek suç işlemiş oluruz. Dün akşam bana gönderilen bir mesaj vardı. Beykoz Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine çağrı yapmış. O mesajı göndermedik mesela. Biz yasal düzenlemeye bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erkan, “Kaba taslak söylüyorum. Turkcell’in geliri 60 milyar. Tek bir hareketten yüzde 3 ceza uygulanabilir” diye konuştu.