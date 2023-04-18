Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları
Aksoy Araştırma, 2023 Yılı 15. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre AKP ve CHP'nin oy oranları neredeyse aynı olurken, seçimin ikinci tura kalması halinde oraya çıkacak tablo da belli oldu.
Aksoy Araştırma, 2023 Yılı 15. Hafta Araştırması’nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 1067 katılımcı ile 26 ilde gerçekleştirilen ankete göre bu hafta sonu seçim olsa partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 31,1
CHP: Yüzde 30,6
İYİ Parti: Yüzde 11,4