Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları

Aksoy Araştırma, 2023 Yılı 15. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre AKP ve CHP'nin oy oranları neredeyse aynı olurken, seçimin ikinci tura kalması halinde oraya çıkacak tablo da belli oldu.

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Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları - Resim: 1

Aksoy Araştırma, 2023 Yılı 15. Hafta Araştırması’nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 1067 katılımcı ile 26 ilde gerçekleştirilen ankete göre bu hafta sonu seçim olsa partilerin oy oranları şöyle oldu:

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Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları - Resim: 2

AKP: Yüzde 31,1

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Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları - Resim: 3

CHP: Yüzde 30,6

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Tüm hesapları sil baştan yaptıracak anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa adayların oy oranları - Resim: 4

İYİ Parti: Yüzde 11,4

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