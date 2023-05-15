Tuğrul Türkeş'in çocukları İYİ Parti ve AKP'den Meclis'e girdi

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı ve oğlu, Meclis'e girdi.

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Tuğrul Türkeş'in çocukları İYİ Parti ve AKP'den Meclis'e girdi

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş İyi Parti'den, Yıldırım Tuğrul Türkeş ise AKP'den aday olarak girdikleri seçimde milletvekili olmayı başardı. 

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için Türkiye dün sandık başına gitti. Alparslan Türkeş'in çocukları da iki ayrı partinin milletvekili aday listelerinde yer almıştı.

Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da İyi Parti'nin milletvekili adayı, Yıldırım Tuğrul Türkeş ise Ankara 1. Bölgede AKP'nin vekil adayı olarak seçime girdi.

Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da İYİ Parti listelerinden girdiği seçimi kazandı ve milletvekili oldu. AK Parti'den Ankara 1. Bölge ilk sıradan aday gösterilen Tuğrul Türkeş de milletvekili olmayı başardı.

Bu sonuçlarla Türkeş'in her iki çocuğu da 28. dönemde Meclis'te yer alacak.

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