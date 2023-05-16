Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı: AKP'nin 'Sinan Oğan' planı

AKP kulislerinden edinilen bilgiye göre, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Erdoğan, Sinan Oğan'ın aldığı oyların en az yarısını almayı hedefliyor.

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Toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı: AKP'nin 'Sinan Oğan' planı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kıl payı kaybedilmesinin ardından ikinci tur planları üzerinde çalışmalara başlayan AKP'nin, ilk turda yüzde 5,17 alan Sinan Oğan’ın oyunun en az yarısını hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan AKP'nin ikinci tura kadar “vefa ve istikrar’ üzerine kurulu plan işleteceği konuşuluyor. Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın AKP kulislerinden derlediği haberine göre, seçmene, “Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda. Karar alınabilmesi için yürütmenin de Cumhur İttifakı’nda olması gerekir, aksi takdirde istikrar olmaz, kaos olur” tezi işlenecek.

Toplantılarda, Oğan’ın seçmen kitlesinin, daha çok gri alanda diğer tüm partilere kızanlardan oluştuğu yorumu yapıldı. Muhalif milliyetçilerin yoğunlukta olduğu bu tabana yönelik mesajlar geliştirileceği, bu oyların yarısının alınmasının hedeflendiği, ikinci tur sonucunun en az yüzde 52 olmasının planlandığı belirtiliyor.

AKP kulislerine göre, gece seçim sonuçları açıklanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin oy oranının düşmesine üzüldü. Seçimin 300 bin oyla kaybedildiği simülasyonu yapıldı. Bu durumun gece saat 21.00 sularında netleştiği dile getirildi. İlk tur sonuçlarında, “HDP’yi hedef alan söylemin, terörle mücadele ve beka sorunu varmış” gibi yaratılan havanın etkili olduğu yorumları da yapıldı.

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