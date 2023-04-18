Tek tek analiz edildi: Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, gönüllü olarak seçim araştırmaları yapan Mehmet Günal Ölçer’in kurucusu olduğu Polimetre Veri Madenciliği ve Analiz’in partilerin hangi ilde kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin çalışmasına yer verdi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Muhtarlık Askı Listelerini dikkate alarak yapılan çalışmada, 8 senaryo üzerinde çalışıldı. Bu oranlar ve sayılar tespit edildikten sonra 8 ayrı ittifak senaryosuna göre her ilde her partinin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.
Polimetre'nin araştırmasına göre seçimin iddialı partilerinden Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi de, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de milletvekili çıkaramıyor.
HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Ölçüme göre, seçim bölgelerine göre ittifak analizleri şöyle:
CHP listesinden seçime giren 5 siyasi parti 246 milletvekili, Cumhur ittifakı 206 milletvekili, ittifak ağırlığını HDP'nin oluşturduğu ittifaktan 77 milletvekili, İYİ Parti'den 41 milletvekili, MHP'den ise 30 milletvekili seçilebileceği bulunmuş. Bunların illere göre dağılımı da yapıldı.