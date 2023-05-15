Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'ne gitti. Erdoğan, "balkon konuşması" yapıyor.

Erdoğan, "Biz sizleri çok seviyoruz. Neticesi burada. Bu sevdalıların buluşması. Birileri mutfakta bizler de balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimlerini ile demokrasi şöleni ile tamamladı. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara öndeyiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemiz 14 Mayıs seçimlerini ile demokrasi şöleni ile tamamladı. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara öndeyiz. Hem yurt içi ve yurt dışı oylarının sayımında biraz daha zaman alacağını biliyoruz. Biz milleti kandırmaya çalışanlardan değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi olduk. Bugünde seçimde önde olduğumuzu biliyoruz. Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken geleneksel balkon konuşmamızı yapalım istedik.

Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz."

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği, henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

Bu ne aşk, bu ne heyecan, bu ne sevda. Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü şekilde sandıklara sahip çıkan onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine teşekkür ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasseten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır.

Bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şüphesiz oluşuyla gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenirliği bakımdan dünyaya örnek olacak işleyişe sahiptir. kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına; yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız."

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